A jogada entre Pogba e Bruno Fernandes que está a fazer furor entre os adeptos do Man. United

O Manchester United realizou esta sexta-feira um encontro particular com o West Bromwich Albion, em Old Trafford, para preparar o regresso da Premier League. Em dois jogos, com uma hora cada, Bruno Fernandes marcou um golo, mas o destaque entre os adeptos do United está a ser esta jogada de entendimento entre Pogba e o português, a dupla que mais gera expectativa em Old Trafford. [Vídeo: Youtube]