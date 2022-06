A jogada que está a chocar o râguebi argentino: jogador lesiona adversário de forma propositada

A carregar o vídeo ...

Tantas vezes destacada como uma modalidade exemplar, o râguebi também tem momentos menos bonitos. O que lhe trazemos acima aconteceu este fim de semana na Argentina, no duelo entre Los Materos e Pueyrredón, num jogo do segundo escalão. O protagonista principal foi Tomás Sánchez, capitão do Materos, que numa jogada na segunda metade aparenta lesionar de forma propositada Juan Marzano. A cena aconteceu no meio da confusão e o árbitro na altura não viu, mas os gritos do jogador, com o número 20, dizem bem do ato que o oponente lhe fizera.



Marzano seria forçado a sair de jogo, ao passo que o adversário ficou em campo, já que a equipa de arbitragem não detetou qualquer irregularidade. Ainda assim, da Argentina as informações que chegam são de que é bem provável que lhe seja aplicada uma pena exemplar. Ainda para mais quando é capitão...