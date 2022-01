À lei da 'bomba': DeRozan marca em cima da buzina em dois dias seguidos e vira 'abono de família' dos Bulls

A carregar o vídeo ...

DeMar DeRozan não podia desejar um melhor fim de ano na sua carreira desportiva. O jogador dos Chicago Bulls marcou o triplo da vitória da equipa no último dia ano, frente a Indiana, com um lançamento quase em cima da buzina (108-106). O mais curioso e é que no dia seguinte, no primeiro dia de 2022, fez o mesmo. Frente aos Washington Wizards converteu um lançamento longo a acabar o jogo, que deu a vitória aos Bulls (120-119).