A longa (e emocionante) jornada de Ricardo Pereira até ao regresso aos relvados

A carregar o vídeo ...

Ricardo Pereira já voltou aos relvados há praticamente dois meses ao serviço do Leicester, depois da grave lesão que sofreu na época passada, mas esta semana surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com um vídeo emocionante no qual passa em revista tudo aquilo que sentiu no longo período de recuperação. Uma prova de que a vida de jogador profissional de futebol não é, de todo, um mar de rosas.