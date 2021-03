A carregar o vídeo ...

O Athletic Bilbao assegurou esta quinta-feira o apuramento para a final da Taça do Rei, a segunda consecutiva - irá disputar ambas no espaço de duas semanas -, e a forma como celebrou o feito em pleno relvado do estádio Ciudad de Valencia, casa do Levante, diz bem da importância do feito alcançado.