A carregar o vídeo ...

Após ter sido internado em La Plata, Diego Maradona foi operado de urgência a um coágulo no cérebro e a cirurgia decorreu com êxito , segundo revelou o médico pessoal de El Pibe, Leopoldo Luque. À porta da clínica, os fãs do mítico craque argentino fizeram a festa com a boa-nova [Vídeo Twitter]