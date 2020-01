A carregar o vídeo ...

Conor McGregor está de regresso ao UFC e bastou a pesagem para o lutador irlandês protagonizar já um momento viral: a 'loucura' de McGregor a olhar para Donald 'Cobwoy' Cerrone, com quem vai medir forças, deixou os fãs dos desportos de combate com as expectativas em alta para o combate da próxima madrugada.