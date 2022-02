A carregar o vídeo ...

As bancadas do Estádio D. Afonso Henriques quase vieram abaixo à passagem do minuto 18, altura em que Estupiñán colocou o Vitória de Guimarães a vencer o Sporting de Braga no dérbi do Minho. Os bastidores dos festejos do avançado vimaranense, que correu diretamente para os braços dos adeptos. [Vídeo: V. Guimarães]