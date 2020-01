A loucura natalícia de Evra: a dança que acabou com mergulho no mar

A carregar o vídeo ...

Patrice Evra decidiu dar aos seus fãs um hilariante presente de Natal, ao partilhar nas redes sociais uma hilariante dança vestido de Pai Natal. "Já é demasiado tarde. As vossas crianças agora já só acreditam no SantaEvra. Não fiquem com inveja, apenas queria partilhar este momento com todos os Pais Natal do Mundo", escreveu o antigo jogador, num vídeo filmado num destino paradisíaco.