A manobra de Gustavo Ribeiro que lhe deu a primeira vitória numa etapa do Circuito Mundial de skate street

Gustavo Ribeiro alcançou esta madrugada a vitória na final da etapa de Salt Lake City do Circuito Mundial de skate street (SLS), a primeira da carreira do português. Com uma pontuação de 27,6, o luso levou a melhor sobre os americanos Nyjah Huston (com 27,2) e Alex Midler (25,4) para terminar no primeiro lugar do pódio. Para isso contribuiu o facto de Gustavo Ribeiro ter registado a maior pontuação do dia com um flip noseblunt 360, que lhe valeu um 9,4. No final da prova o português não conseguiu conter as lágrimas. [Vídeo: Instagram SLS]