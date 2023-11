A manobra de Verstappen sobre Russell e Hamilton na sessão de treinos de Abu Dhabi que está a gerar polémica

A carregar o vídeo ...

A segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, que encerra a presente temporada da F1, ficou marcada por um momento tenso entre Max Verstappen, George Russell e Lewis Hamilton. O holandês da Red Bull não queria atrasar-se para regressar à pista e acabou por ultrapassar a dupla da Mercedes, que prosseguia em marcha lenta à saída do pitlane. "Bem, estou a ser bloqueado", começou por dizer o holandês, prosseguindo Russell, também via rádio: "O Verstappen está a passar por cima das linhas todas só para passar à frente." Este momento está a ser intensamente comentado nas redes sociais entre os fãs dos três pilotos e das duas equipas. Antes, também Alonso tinha feito algo semelhante com Yuki Tsunoda. [Vídeo: DAZN/F1]