A carregar o vídeo ...

Pepa foi eleito o melhor treinador da Liga NOS do mês de novembro, sendo o primeiro a receber a edição do troféu que tem recentemente uma nova designação, Prémio Vítor Oliveira-Treinador do Mês, em homenagem ao técnico que morreu no mês passado. Record recupera um excerto de uma entrevista ao treinador do P. Ferreira, publicada a 5 de dezembro, poucos dias após a morte de Vítor Oliveira