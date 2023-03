A 'marcação-fantasma' a Russell Westbrook que dá que falar na NBA

A carregar o vídeo ...

O base recém-chegado aos LA Clippers foi deixado livre boa parte do jogo com os Golden State Warriors, com a bola em seu poder, e esse é o tema do momento na NBA. Russell Westbrook teve espaço de sobra para lançar ou para investir para o cesto. A verdade é que tal tática, com Draymond Green na cobertura mais próxima, acabou por resultar. O número 0 dos Clippers ficou-se pelos 8 pontos em 28 minutos jogados. Os Warriors venceram por 115-91 na última madrugada.