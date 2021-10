Pedri renovou recentemente até 2026 com o Barcelona, com uma cláusula de rescisão fixada em 1.000 milhões de euros. O jovem craque dos blaugrana falou hoje aos jornalistas, sublinhou o sonho que vive atualmente mas não esqueceu todas as pessoas que têm sido afetadas pelo vulcão de La Palma. [Vídeo: OneFootball]