A mensagem de Jesualdo Ferreira para Pedro Porro: «Era escusado fazeres isso»

Apesar do Boavista ter somado uma derrota () na receção ao Sporting, Jesualdo Ferreira assumiu que a equipa deu uma boa resposta frente ao atual primeiro classificado, tendo mesmo tido a possibilidade de sair do Bessa com um resultado diferente. Contudo, o treinador dos axadrezados não deixou de comentar o golaço de Pedro Porro, lateral-direito dos leões, que atirou para o 2-0 no marcador a favor da equipa orientada por Rúben Amorim. Em declarações na flash-interview no final do jogo, Jesualdo Ferreira deixou mesmo uma mensagem ao jogador do Sporting: "Era escusado fazeres isso", atirou. [Vídeo: VSports]