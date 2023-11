A carregar o vídeo ...

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a Seleção Nacional feminina colocou "Portugal no mapa do futebol feminino mundial" e viu "um salto sem precedentes" na forma como a modalidade evoluiu nos últimos tempos. O chefe de Estado participou na Gala das Campeãs Record com uma mensagem em vídeo.