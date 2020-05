A mensagem de médico espanhol a todos os que insistem em fazer desporto em grupo

A carregar o vídeo ...

Metade das províncias de Espanha entram esta segunda-feira na chamada "fase 1", com um alívio das medidas restritivas, devido à pandemia de coronavírus. No entanto, a Comunidade de Madrid e uma grande parte da Catalunha, Castela e Leão e a Comunidade de Valência permanecem na "fase zero", devido ainda ao número de infetados e comportamentos de risco... Esta é a mensagem de um médico espanhol para todos os que ainda insistem em fazer desportos em grupo.