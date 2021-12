A mensagem de Natal do Rio Ave que foi parar à caixa de correio dos rivais

A carregar o vídeo ...

O Rio Ave já habituou os seus adeptos às originais mensagens de Natal. Este ano não foi diferente e, embuído do espírito de fair-play distribuiu mensagens aos... rivais. "Com a ajuda do nosso Tubas e de jogadores das nossas equipas (principal, futsal, feminino e formação), enviámos um postal de Natal com uma mensagem especial aos adversários destes escalões, esperando que este os encontre com o mesmo coração aberto para o fair-play, com a mesma vontade de marcarmos a diferença e tornarmos este Mundo melhor", pode ler-se no comunicado do clube.