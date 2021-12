A mensagem de Neemias Queta para os portugueses após momento histórico na NBA

A carregar o vídeo ...

O dia 17 de dezembro de 2021 ficará para sempre guardado na memória de Neemias Queta. Foi neste dia, já madrugada de 18 em Portugal, que o basquetebolista natural do Barreiro colocou Portugal no mapa da NBA, ao alinhar por 8 minutos na derrota dos Sacramento Kings diante dos Memphis Grizzlies. E apesar do desaire, Queta era naturalmente um homem feliz após o encontro, especialmente pelo facto de, mesmo a altas horas da madrugada por cá, ter tido imensos portugueses a seguir a sua estreia. "Que horas são agora? É bem tarde lá... É especial que estejam acordados só para me ver jogar. Quero agradecer-lhes por estarem acordados e estarem ao meu lado em cada oportunidade que tenho", disse.