Julen Lopetegui celebrou recentemente o seu 100.º jogo no comando do Sevilha e esta sexta-feira, para assinalar esse feito, o clube andaluz desafiou várias pessoas a deixar a sua mensagem ao antigo técnico do FC Porto. Uma delas, da autoria de José Antonio Lopetegui, o pai do treinador, deixou-o visivelmente emocionado.