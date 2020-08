A mensagem que Nadal deixou aos jogadores do Sevilha antes da final da Liga Europa

A carregar o vídeo ...

Julen Lopetegui quis motivar os seus jogadores antes da final da Liga Europa com o Inter e pediu ao amigo Rafael Nadal - habituado a lidar com o stress das finais nos principais palcos de ténis do Mundo - para dirigir umas palavras aos jogadores do Sevilha. Aparentemente deu resultado, pois a equipa andaluz acabou mesmo por vencer a competição, pela sexta vez na sua história. (Vídeo Twitter)