A carregar o vídeo ...

Matilde Cristo, guarda-redes de 18 anos da equipa de futsal do Sporting, arrecadou o Prémio Revelação na Gala das Campeãs. Visivelmente satisfeita (e nervosa), Matilde assustou-se com a sua voz no início do discurso e arrancou muitas gargalhadas da plateia, tendo também levado uma cábula para não se esquecer de ninguém na hora dos agradecimentos.