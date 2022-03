O Valencia apurou-se na noite de quarta-feira para a final da Taça do Rei de Espanha com um triunfo () sobre o Athletic Bilbao, com um golaço de Gonçalo Guedes. Revelamos aqui todos os bastidores do duelo da segunda mão das meias-finais da prova, desde o ambiente nas ruas antes do apito inicial aos festejos no interior do balneário dos chés. [: One Football]