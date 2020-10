A música dedicada ao At. Madrid que deixou Paulo Futre emocionado

A carregar o vídeo ...

O popular cantor espanhol Dani Martín lançou esta semana um novo álbum, do qual consta uma música onde expressa bem o seu amor ao At. Madrid, com a música 'Capitán'. Uma faixa dedicada aos colchoneros e a todos os que foram capitães no clube, como o português Paulo Futre, que nas redes sociais se assumiu emocionado com a música. "Deixou-me muito feliz ouvi-la do início ao fim. Isto para lá de ser uma canção que é uma obra de arte que representa todos os colchoneros", escreveu Futre, numa publicação na qual prestou também ele homenagem a outros jogadores que utilizaram a braçadeira do clube.