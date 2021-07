«A nossa equipa é Portugal»: a música oficial da comitiva lusa que vai estar em Tóquio'2020

A carregar o vídeo ...

O Comité Olímpico de Portugal lançou esta quarta-feira a música oficial da equipa portuguesa nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, na qual contou com a parceria da RFM. "A Nossa Equipa é Portugal" é o nome da canção que surge da adaptação de um original dos Da Weasel "Ready Set Go! (Sente o Puro Flow)". Rodrigo Gomes foi o autor da letra da música, que é cantada por Fernando Daniel, Nuno Ribeiro, Blaya, Syro e João Pedro Pais. No videoclip participam vários dos atletas que vão marcar presença na competição, no qual são ainda recordados os feitos de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nelson Évora, campeões olímpicos por Portugal. [Vídeo: Comité Olímpico de Portugal]