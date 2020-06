«A nossa prenda já foi dada na quinta-feira»: plantel do Tondela assinala 87.º aniversário do clube

A carregar o vídeo ...

O Tondela completa este sábado o seu 87.º aniversário e o clube foi publicando ao longo do dia vídeos com mensagens de diversas figuras do presente e do passado dos auriverdes, começando pelo presidente do clube, Gilberto Coimbra, e acabando no líder da SAD beirã, David Belenguer. Como não poderia deixar de ser, o plantel orientado por Natxo González associou-se ao dia de festa, pela voz do capitão Cláudio Ramos. [Vídeo: Tondela]