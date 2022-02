A carregar o vídeo ...

Sir Alex Ferguson tem uma nova estátua em sua honra. A lenda do Manchester United começou a carreira de treinador na Escócia natal onde acabou por se destacar, primeiro, no Aberdeen, em especial com a conquista da Taça das Taças em 1983. Foi precisamente em Aberdeen que passou a estar o novo monumento em honra do técnico e que foi esta sexta-feira revelado ao Mundo.