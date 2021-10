A carregar o vídeo ...

A Red Bull divulgou o 'novo look' dos monolugares que irão para a pista no GP da Turquia. O design é um tributo à Honda, fornecedora de motores da escuderia austríaca, que sairá da Fórmula 1 no final da época. A empresa japonesa e a Red Bull vão manter-se parceiras noutros projetos e desenvolverão em conjunto uma nova unidade de energia para os monolugares da equipa [Créditos: Twitter/RedBullHondaRacing]