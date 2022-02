A carregar o vídeo ...

Pierre-Emerick Aubameyang havia revelado, aquando da cerimónia de apresentação oficial como novo jogador do Barcelona, que o único problema que enfrentou no Arsenal tinha sido com o treinador dos gunners, Mikel Arteta. Esta quarta-feira, o técnico espanhol respondeu desta forma às polémicas declarações. [Vídeo: Football Daily]