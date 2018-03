A original forma do Sp. Braga anunciar a contratação de Bruno Viana

O Sp. Braga anunciou esta terça-feira que acionou a opção de compra de Bruno Viana, cedido no início da temporada pelo Olympiacos. O defesa central assina contrato com os minhotos até 2023. "A época ainda não acabou, mas já estamos em modo "vamos apanhá-los todos" no que toca a reforços para 2018/19", pode ler-se na legenda do original vídeo publicado pelo Sp. Braga nas redes sociais.