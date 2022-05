A paixão pelo Vitória pintada nas paredes do estádio D. Afonso Henriques: conheça a arte urbana de 'Guel Do It'

A carregar o vídeo ...

Quem passa pelo D. Afonso Henriques por certo já deve ter reparado nas várias pinturas que dão cor a muitas paredes interiores do estádio, alusivas a momentos, jogadores e adeptos que ficaram marcados na história do clube. A obra nasceu da criatividade e do talento de Miguel Mazeda, também conhecido por ‘Guel Do it’, um artista visual nascido em Vila Nova de Gaia há 26 anos e que escolheu o Vitória como clube para apoiar. Este é o 'Aqui, jogas em casa' desta semana, uma parceria entre Record e o placard.pt