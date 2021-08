A carregar o vídeo ...

O bom ambiente que se vive no balneário do PSG parece ter-se acentuado ainda mais com a chegada de Messi , e desta vez foi Kehrer, defesa dos parisienses, que recorreu a um filtro no Instagram para deixar os colegas de equipa... sem cabelo. E nem Sergio Ramos escapou! (Vídeo: Instagram Thilo Kehrer)