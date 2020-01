A peitada a Soares Dias que levou a expulsão de jogador na Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

Portugueses e cartões vermelhos foram os protagonistas do jogo entre o Al Fayha e o Al Nassr, equipas treinadas por Jorge Simão e Rui Vitória, respetivamente. A arbitrar o encontro, que terminou com a vitória por 4-1 da equipa do ex-treinador do Benfica, estava Artur Soares que levou uma peitada de Gege, jogador do Al Fayha. Resultado: cartão vermelho de imediato ao jogador cabo-verdiano naquela que já era a terceira expulsão do jogo por vermelho direto [Vídeo Twitter]