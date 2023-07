A performance que valeu prata histórica a Diogo Ribeiro nos Mundiais de natação

A carregar o vídeo ...

Diogo Ribeiro fez história para a natação portuguesa, ao conquistar a medalha de prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais. O nadador português, de 18 anos, já tinha feito história ao tornar-se no terceiro nadador nacional de sempre a conseguir apurar-se para uma final e agora consegue mesmo alargar o seu feito, numa final na qual registou 22.80 segundos, apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22.68) e à frente do francês Maxime Grousset (22.82).