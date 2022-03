A pergunta era sobre o futuro de Nélson Veríssimo, Carvalhal falou do seu e depois... 'partiu-se' a rir

A carregar o vídeo ...

Carlos Carvalhal fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com o Benfica , encontro que abre amanhã a 28.ª jornada da Liga Bwin (20H15). Questionado sobre a tão falada substituição da equipa técnica do Benfica e se isso podia influenciar no jogo das águias amanhã em Braga, o treinador dos minhotos começou por falar sobre o seu próprio futuro. 'Alertado' depois pelo diretor de comunicação do clube, Alexandre Carvalho, sobre o teor da pergunta, Carvalhal não evitou as gargalhadas e 'explicou' a resposta... que já tinha na ponta da língua [Vídeo Next]