A pergunta sobre Mourinho que deixou Klopp sem saber o que responder

A conferência de imprensa de Jürgen Klopp de antevisão ao duelo com o Tottenham ficou marcada por um momento insólito a envolver o passado de José Mourinho enquanto jogador. Tudo começou quando um jornalista questionou o alemão sobre quem teria sido o melhor dentro do campo (se o alemão ou o português), algo que deixou o técnico do Liverpool com dúvidas... por causa da posição do homólogo do Tottenham quando jogava futebol...