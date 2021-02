A polémica no dérbi madrileno de benjamins que está a dar que falar em Espanha

A carregar o vídeo ...

O encontro da categoria Benjamin (para miúdos de 7 e 8 anos) entre Real Madrid e Atlético Madrid ficou marcado por uma polémica extra jogo. Tudo por conta da decisão dos colchoneros em não facilitarem ao canal televisivo dos merengues a composição da sua equipa. "Bem, o Atlético negou-se a facilitar a lista de jogadores e não puderam ser referidos na narração. Lamentamos, principalmente pelos miúdos do Atlético, que não o mereciam", escreveu David Álvarez, o narrador do jogo, no Twitter. Outro pormenor peculiar é o facto dos jogadores jogarem de máscara, ao passo que o público (presumivelmente os seus pais) está na bancada sem qualquer distanciamento físico...