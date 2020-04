A carregar o vídeo ...

O nadador italiano Luca Dotto, campeão da Europa em 2016, está em quarentena com a namorada, com quem divide os treinos. E este vídeo, partilhado esta semana nas redes sociais, mostra bem a complexidade do exerício escolhido pelo nadador e a bailarina Greta Zuccarello: "Quando a quarentena terminar, entramos para o circo", admite Luca Dotto.