A prenda de 300 mil euros que Icardi deu a Wanda Nara

A carregar o vídeo ...

Mauro Icardi continua a mimar Wanda Nara, depois da traição com China Suárez, a atriz que abalou o casamento do avançado do PSG com a empresária. O futebolista ofereceu à influencer uma mala de luxo, uma Hermès Himalaya Birkin 30, um exclusivo modelo feito em pele de crocodilo do Nilo, com mais de 245 diamantes incrustados, além de detalhes em ouro. O 'Corriere dello Sport' conta que em 2017 a Christie's leiloou uma das peças deste modelo de edição limitada em Hong Kong e alcançou o preço de 325 mil euros. A Hermès Birkin é uma marca presente nos guarda-roupas de Georgina Rodriguez, Victoria Beckham, Jennifer Lopez e Kim Kardashian. (Vídeo Instagram)