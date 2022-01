A primeira publicação de Jesus nas redes sociais após sair do Benfica: treinador mostra como passa o tempo

A carregar o vídeo ...

Praticamente um mês depois, Jorge Jesus voltou a deixar uma publicação na rede social Instagram, partilhando duas fotos e um vídeo, nos quais mostra como passa o tempo nesta fase em que está sem clube. Esta foi a primeira partilha do ano do técnico, mas também a primeira desde que deixou o comando do Benfica. "Aproveitar o bom tempo da melhor forma e em boa companhia", escreveu JJ.