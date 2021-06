A promessa de William antes do Euro'2020: «Se ganharmos corto o bigode»

A carregar o vídeo ...

O arranque do Euro'2020 para Portugal está quase aí e, a poucos dias da bola rolar em Budapeste, William Carvalho já deixou uma promessa: se a Seleção Nacional foi campeã... o bigode vai ao 'ar'. "Já não me vejo sem bigode, já não consigo ver-me sem bigode... Posso cortar o bigode! Está feita a promessa", atirou o médio do Betis, numa conversa com Miguel Costa numa entrevista exclusiva às redes sociais da Betway.