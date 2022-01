Já tem 3 jogos pela equipa principal e isso mostra que os mais velhos estão atentos às suas pisadas. Este fim de semana, diante do Murcia, Ilias Akhomach voltou a mostrar atributos para voltar a ter chances na formação sénior, ao marcar um grande golo num empate a 2 do Barça B em jogo da Segunda Divisão B espanhola. (vídeo: One Football)