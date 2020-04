A carregar o vídeo ...

Sem grande ocupação neste períodos de confinamento para lá dos treinos diários, os jogadores de futebol vão inundando as redes sociais com vídeos insólitos. Um dos mais recentes a fazê-lo foi Presnel Kimpembe, do Paris SG, que decidiu mostrar a sua capacidade para as artes marciais com o recurso a um... coco.