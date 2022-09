A carregar o vídeo ...

Primoz Roglic sofreu esta terça-feira uma queda algo violenta no reduzido sprint final da 16.ª etapa da Vuelta'2022, isto numa altura em que estava junto a um grupo de outros quatro ciclistas. O esloveno da Jumbo-Visma acabou bastante mal-tratado e com sangue nas pernas, provavelmente caído do seu cotovelo.