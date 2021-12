A razão que levou a UEFA a não colocar o Liverpool no lote de possíveis adversários do Villarreal

A carregar o vídeo ...

O facto de o Liverpool não figurar entre os possíveis adversários do Villarreal no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões foi agora explicado. Caso o Liverpool tivesse defrontado o Villarreal, este duelo entre ingleses e espanhóis iria forçar que Inter Milão se batesse com a Juventus, um clube do seu país, ou o Real Madrid, emblema que disputou na fase de grupos, na próxima fase.