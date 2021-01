A carregar o vídeo ...

Na ausência de Carlos Carvalhal, que não surgiu na conferência de imprensa posterior ao jogo com o Sporting, António Salvador foi o porta-voz do Sp. Braga e não poupou ninguém na hora de analisar o que se passou no relvado do Municipal de Leiria. O principal visado foi o árbitro Tiago Martins, mas também houve palavras duras para com o próprio clube de Alvalade.