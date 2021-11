A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes estava visivelmente aborrecido após nova derrota do Manchester United na Premier League. Em declarações na 'flash-interview' no final do jogo em Old Trafford, o médio português sublinhou a importância de todos os jogadores tentarem perceber o que podem melhorar para ajudar o clube a ultrapassar esta fase menos positiva. [Vídeo: Manchester United]