David Carmo, jogador do Sp. Braga, é a grande novidade nos convocados de Fernando Santos para os primeiros quatro jogos no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações 2022/23. Ao saber da chamada à Seleção Nacional, o defesa central festejou com o pai, a mãe, a namorada e o empresário Simão Coutinho.