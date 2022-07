A reação de Hamilton, Russell e Verstappen quando viram que Leclerc correu com pneus duros

A carregar o vídeo ...

Charles Leclerc tinha tudo para fazer uma grande corrida na Hungria. Contudo, a Ferrari voltou a 'meter os pés pelas mãos' e acabou por condicionar o desempenho do piloto monegasco quando decidiu colocar pneus duros no F1-75. No 'Cool Down Room', Lewis Hamilton questionou se Leclerc estava com duros à medida em que passava imagens do '16' da Ferrari, uma pergunta que motivou reações curiosas por parte de George Russell e Max Verstappen.