A reação de Henderson a brincadeira de Matip que está a tornar-se viral em Inglaterra

Os jogadores do Liverpool festejavam o primeiro golo, da autoria de Roberto Firmino, diante do Inter, na vitória (2-0) desta quarta-feira, quando Joel Matip - suplente não utilizado - se aproximou dos companheiros e deu uma palmada suave nas nucas de Henderson e depois de Firmino e Luis Díaz. Até aqui tudo normal, não fosse a reação do médio e capitão do Liverpool que está a ser viral nas redes sociais junto dos adeptos dos reds, que muito se tem deliciado com o momento. [Vídeo: Twitter Football on BT Sport]